Agentes adscritos a la División de Arrestos y Extradiciones lograron la extradición de Francisco Cedeño Amparo alias Mía, de 46 años, arrestado en enero pasado en República Dominicana.

Cedeño Amparo había escapado el 14 de junio de 2014 de la cárcel 705 de Bayamón mientras era transportado en una van hacia el área médica junto a otro confinado, informó la Policía de Puerto Rico.

El hombre fue acusado el 12 de diciembre de 2008 por la muerte de Marcos R. Cantres Ruiz, ocurrida el 29 de noviembre de 2008 en una residencia de la calle Cárdenas, en Puerto Nuevo.

Según el informe policial, Cedeño Amparo ingresó a la vivienda por un hueco del aire acondicionado, intentó estrangular a una mujer y atacó a Cantres Ruiz, quien murió tras recibir varias heridas con arma blanca.

Tras cometer el crimen, Cedeño Amparo huyó de Puerto Rico y fue acusado en ausencia. Cinco años después fue arrestado y extraditado a la isla.

Posteriormente, el 14 de junio de 2014, se fugó de la cárcel. El 3 de julio de 2014, fue sentenciado en ausencia a 114 años de cárcel por los cargos de fuga, asesinato, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas, por el juez Harry Massanet Pastrana, del Tribunal de San Juan.