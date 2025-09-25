Un escalamiento fue reportado en horas de la madrugada de este jueves en la tienda Super Ofertón, ubicada en el centro comercial Forest Hills Plaza en Bayamón, donde desconocidos sustrajeron mercancía y dinero en efectivo valorados en más de $4,000.

Según información preliminar provista por la Policía de Puerto Rico, el querellante indicó que los individuos forzaron la entrada al establecimiento y lograron apropiarse de productos electrónicos y otros artículos cuyo valor total fue estimado en aproximadamente $4,460.

Entre los artículos hurtados se encuentran una bicicleta eléctrica marca Jetson, una bocina Master, dos audífonos bluetooth marca Sony, tres tablets Android y nueve bocinas bluetooth marca Altec, entre otros equipos que también fueron reportados como desaparecidos.

El agente Jater Ramos, adscrito al precinto de Bayamón Oeste, se encargó de la investigación inicial del caso. La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con el análisis de la escena y el seguimiento de posibles sospechosos.