Un hombre fue asesinado en Ponce, en hechos que se reportaron a eso de las 12:13 de la madrugada de hoy, informó la Policía de Puerto Rico.

El occiso, identificado como Eduard Joel Algarín Ruiz, de 38 años y apodado “Batata”, fue hallado baleado en la calle Reina, esquina con la calle Miramar.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar, agentes y paramédicos encontraron el cuerpo de Algarín Ruiz.

Algarín Ruiz contaba con expediente criminal por asesinato.

La investigación está a cargo del agente Samuel Berrocales, bajo la supervisión del sargento Mike Torres, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto a la fiscal Alexandra Aulet.