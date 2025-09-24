La Policía investiga un escalamiento en una instalación del área recreativa del embalse La Plata en Toa Alta, durante el que los ladrones cargaron con un vehículo de motor, propiedad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Aunque no fue hasta hoy que las autoridades fueron notificadas del incidente, el vehículo, descrito como una guagua Dodge Durango del 2024, con la tablilla GE 12601, fue hallado por la Policía totalmente quemado, en horas de la noche del martes, en el barrio Jaguas de Gurabo.

El escalamiento ocurrió en el área recreativa del embalse La Plata, en el sector El Cuatro, del barrio Quebrada Cruz, de ese municipio. Según la querella, desconocidos rompieron los candados del portón principal, tras lo que lograron acceso al interior. Los individuos vandalizaron puertas, ventanas rejas y oficinas.

Además se apropiaron de una cámara Go Pro, varias cañas de pescar, un trimmer, equipo para medir la calidad de agua y otros artículos de valor. El valor de la propiedad hurtada fue estimado en $14, 889.00.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se hicieron cargo de la pesquisa.