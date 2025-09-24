Un hombre resultó herido de bala en el rostro durante una agresión grave ocurrida en la mañana de hoy en el sector Tocones de Loíza, según confirmó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron en el kilómetro 12.4 de la carretera PR-187, tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre tendido en el pavimento con heridas en el rostro, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

La identidad del perjudicado no ha sido revelada.

Personal de Emergencias Médicas transportó al hombre a una institución hospitalaria, donde al momento no se ha informado su condición de salud.

Las autoridades indicaron que un individuo se encuentra bajo custodia en relación con el incidente.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa. La Policía exhortó a cualquier persona con información que pueda ayudar a esclarecer este caso a comunicarse confidencialmente al 787-343-2020.