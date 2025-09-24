La Policía de Puerto Rico investiga un robo domiciliario en el que también habría ocurrido una agresión sexual reportados en la madrugada de hoy en una residencia del municipio de Río Grande.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el querellante, un hombre de 38 años, quien relató que fue sorprendido por dos individuos vestidos de negro mientras salía de su residencia tras escuchar ruidos extraños.

De acuerdo con su testimonio, los agresores lo obligaron a regresar al interior del hogar bajo amenaza, lo forzaron a ingerir una sustancia desconocida que le provocó pérdida de conocimiento, y posteriormente fue víctima de una agresión sexual.

PUBLICIDAD

Además, los individuos se apropiaron de las llaves del vehículo, las llaves de la casa y una cartera anaranjada tipo “wallet” antes de huir del lugar.

El agente Víctor J. Santos Cruz, adscrito al Distrito de Río Grande, estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, quienes ahora lideran la pesquisa.

Las autoridades no han informado si hay sospechosos identificados al momento.