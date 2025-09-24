La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan solicitó ayuda ciudadana para identificar y localizar a dos personas de interés vinculadas a un asesinato ocurrido en agosto de este año en Río Piedras.

El crimen se registró la noche del 16 de agosto de 2025, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala frente al negocio Hawaii Bar, ubicado en la avenida Jesús T. Piñero, esquina con la calle César González. Al llegar a la escena, las autoridades hallaron el cuerpo de Derek Yamil Rivera Franco, de 22 años y residente de San Juan, con múltiples impactos de bala.

La Policía exhortó a cualquier persona con información que pueda ayudar a identificar o ubicar a los individuos involucrados a comunicarse con la División de Homicidios del CIC de San Juan al 787-793-1234, extensiones 2215 o 2221, o a través de la línea confidencial 787-343-2020.