Buscan a dos personas de interés por asesinato frente a bar en Río Piedras
El crimen se registró la noche del 16 de agosto de 2025.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan solicitó ayuda ciudadana para identificar y localizar a dos personas de interés vinculadas a un asesinato ocurrido en agosto de este año en Río Piedras.
El crimen se registró la noche del 16 de agosto de 2025, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala frente al negocio Hawaii Bar, ubicado en la avenida Jesús T. Piñero, esquina con la calle César González. Al llegar a la escena, las autoridades hallaron el cuerpo de Derek Yamil Rivera Franco, de 22 años y residente de San Juan, con múltiples impactos de bala.
La Policía exhortó a cualquier persona con información que pueda ayudar a identificar o ubicar a los individuos involucrados a comunicarse con la División de Homicidios del CIC de San Juan al 787-793-1234, extensiones 2215 o 2221, o a través de la línea confidencial 787-343-2020.