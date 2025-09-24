Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestaron este miércoles a un hombre de Humacao acusado por un gran jurado federal el 17 de septiembre por cargos relacionados con la explotación sexual infantil, informó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

Se alega que Jan Robert Ayala De Jesús, de 27 años, transportó a una menor de 13 años con la intención de que participara en actividades sexuales, lo que constituye un delito tanto bajo las leyes federales como estatales, en violación al título 18, sección 2423(a) del Código de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

De ser hallado culpable, Ayala De Jesús podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua, seguida de un período de libertad supervisada de no menos de cinco años y hasta de por vida.

“Nuestro equipo dedicado de fiscales, especialistas en víctimas y testigos, y personal de apoyo continuará trabajando con nuestros igualmente dedicados socios en las fuerzas del orden para combatir la explotación infantil y llevar a estos delincuentes ante la justicia. Este tipo de explotación de niños no tiene lugar en una sociedad civilizada”, expresó Muldrow en declaraciones escritas.

La fiscal Daynelle Álvarez Lora, del Departamento de Delitos Contra Niños, Tráfico Humano e Inmigración, está a cargo del caso.

“Proteger a los niños de la explotación es una de las prioridades más urgentes del FBI. Nuestro trabajo no termina con este arresto. Seguimos enfocados en identificar a cada víctima y en asegurar que cada depredador enfrente todo el peso del sistema de justicia”, manifestó por su parte Devin J. Kowalski, jefe del FBI en la isla.

Si tienes información sobre explotación infantil u otros delitos federales, contacta al FBI al 787-987-6500 o por internet en tips.fbi.gov.