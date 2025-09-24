Un juez del Tribunal de Aguadilla encontró causa para juicio contra Yaxier Medina Nieves, de 18 años y quien fue acusado por el asesinato de Luis Velázquez Nazario, de 31 años, durante un incidente reportado la noche del 16 de agosto cuando acudió a buscar a su hijastro, quien se encontraba en una fiesta en una vivienda de alquiler a corto plazo en el pueblo de Aguada.

Medina Nieves enfrenta cargos por los delitos de asesinato en primer grado, disparar o apuntar con un arma de fuego, posesión y uso de un arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego en público o donde pueda ocasionar daño grave y robo agravado.

PUBLICIDAD

El juez Juan Guzmán Escobar, quien presidió la vista preliminar contra el acusado, pautó la lectura de las acusaciones para el siete de octubre, mientras que el inicio del juicio fue señalado para el 29 de octubre.

De acuerdo con la pesquisa realzada por el agente Ángel Morales Acevedo, de la división de Homicidios de la Policía, la noche de los hechos, mientras el hijastro de la víctima se hallaba en la fiesta antes mencionada, Medina Nieves alegadamente le robó unas pertenencias, tras lo que el joven se comunicó con su madre y le pidió que fuera a recogerlo, junto a su padrastro.

Al llegar al lugar, estos entraron a la residencia a buscar el menor y cuando salían de la vivienda, se habrían topado con el hoy acusado, quien portaba un arma de fuego y alegadamente hizo una detonación. Acto seguido, el exmilitar le dijo a su esposa e hijastro que abordaran el vehículo y en ese momento el joven comenzó a disparar hacia Velázquez Nazario, quien poseía licencia de portación de armas por lo que repelió la agresión hiriendo a su atacante. Velázquez Nazario resultó con múltiples impactos de bala, los que le provocaron la muerte.

Medina Nieves fue arrestado poco después en un hospital de la zona al que arribó herido de bala. El joven fue ingresado a prisión el 19 de agosto, luego que se encontrara causa para arresto en su contra por los delitos antes mencionado, y se le impusiera una fianza ascendente a $850 mil, la que no prestó.

Las fiscales Paola Reyes y Sigrid Nazario, de la Fiscalía de Aguadilla tienen a su cargo el caso.