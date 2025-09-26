Asaltan a mujer que acababa sacar dinero de cajero automático
El presunto pillo le arrebató los chavos frente al banco.
Una mujer aseguró haber sido víctima un asalto durante la tarde del jueves frente a la sucursal de Oriental Bank del centro comercial Plaza Fajardo, informó la Policía.
De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron a eso de las 5:23 p.m., cuando la querellante retiraba dinero en el cajero automático de la sucursal bancaria. En ese momento, se le acercó un individuo que, mediante fuerza e intimidación, le arrebató los $420 que había sacado.
La víctima resultó ilesa, mientras que el asaltante huyó del lugar con rumbo desconocido.
Agentes del distrito de Fajardo investigaron la querella, y personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo continuará con la pesquisa.