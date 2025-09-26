Una mujer aseguró haber sido víctima un asalto durante la tarde del jueves frente a la sucursal de Oriental Bank del centro comercial Plaza Fajardo, informó la Policía.

De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron a eso de las 5:23 p.m., cuando la querellante retiraba dinero en el cajero automático de la sucursal bancaria. En ese momento, se le acercó un individuo que, mediante fuerza e intimidación, le arrebató los $420 que había sacado.

La víctima resultó ilesa, mientras que el asaltante huyó del lugar con rumbo desconocido.

Agentes del distrito de Fajardo investigaron la querella, y personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo continuará con la pesquisa.