Una mujer aseguró haber sido víctima un asalto durante la tarde del jueves frente a la sucursal de Oriental Bank del centro comercial Plaza Fajardo, informó la Policía.

De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron a eso de las 5:23 p.m., cuando la querellante retiraba dinero en el cajero automático de la sucursal bancaria. En ese momento, se le acercó un individuo que, mediante fuerza e intimidación, le arrebató los $420 que había sacado.

La víctima resultó ilesa, mientras que el asaltante huyó del lugar con rumbo desconocido.

Agentes del distrito de Fajardo investigaron la querella, y personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo continuará con la pesquisa.

Relacionadas

  1. Asesinan a joven de 24 años en Canóvanas

  2. Caen ‘Los Viraos’, la ganga que cantaba sus crímenes en videos musicales

  3. Explosión por escape de gas deja dos heridos en Utuado

  4. Otro escalamiento en Toa Alta: dañan cajeros automáticos y alarmas en farmacia

  5. Arrestan a hombre en Ponce por drogas y posesión ilegal de arma de fuego