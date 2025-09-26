Dos individuos fueron arrestados tras presuntamente cometer un robo en una gasolinera Texaco ubicada en la avenida Sabana Seca, en Levittown, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, un hombre que se bajó de un vehículo cuatro puertas color claro, con abrigo con capucha oscura, entró a la gasolinera y, mediante intimidación con un arma de fuego, despojó al empleado de dinero en efectivo y de una caja de cigarrillos, para luego marcharse del lugar.

Luego, mientras agentes de la unidad preventiva de Guaynabo realizaban una ronda por la avenida Los Dominicos, se percataron de un vehículo Mitsubishi Mirage G4 color blanco, con las luces apagadas, que coincidía con la descripción de un auto reportado como hurtado mediante “carjacking” en San Juan.

PUBLICIDAD

Al darle el alto en la carretera 869, cerca de Palma Station en Cataño, el conductor hizo caso omiso y continuó la marcha hasta la calle Puente Blanco, donde sufrió un accidente e ingresó en un área boscosa.

El hombre fue arrestado y llevado al precinto de Levittown. Se informó que un segundo arrestado permanece bajo custodia de los agentes en Bayamón.

Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan los hechos y no descartan que estén vinculados al “carjacking” reportado horas antes frente al centro comercial Plaza Olmedo en Cupey.