La Policía investiga un escalamiento reportado esta mañana en el comercio Ebanistería Víctor Kitchen, ubicado en la carretera PR-2, a la altura del barrio Candelaria en Toa Baja.

Según la información preliminar, el perjudicado, un hombre de 72 años, denunció que desconocidos causaron daños a una puerta de aluminio en la parte posterior del establecimiento, logrando acceso al interior y apropiándose ilegalmente de una computadora marca Dell, un celular, dos taladros marca Dewalt, un chipping hammer marca Dewalt y dos lijadoras marca Makita.

El valor total de los bienes hurtados fue estimado en $4,600, mientras que los daños a la propiedad rondan los $650.

El agente Ariel Miranda, del distrito policíaco de Toa Baja, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.