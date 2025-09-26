Escalamiento en Toa Baja: roban equipo de ebanistería valorado en miles
Desconocidos causaron daños en la puerta de un comercio.
La Policía investiga un escalamiento reportado esta mañana en el comercio Ebanistería Víctor Kitchen, ubicado en la carretera PR-2, a la altura del barrio Candelaria en Toa Baja.
Según la información preliminar, el perjudicado, un hombre de 72 años, denunció que desconocidos causaron daños a una puerta de aluminio en la parte posterior del establecimiento, logrando acceso al interior y apropiándose ilegalmente de una computadora marca Dell, un celular, dos taladros marca Dewalt, un chipping hammer marca Dewalt y dos lijadoras marca Makita.
El valor total de los bienes hurtados fue estimado en $4,600, mientras que los daños a la propiedad rondan los $650.
El agente Ariel Miranda, del distrito policíaco de Toa Baja, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.