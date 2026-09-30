Una mujer de 85 años alegó que fue presuntamente estafada por un hombre a quien le entregó $840 para remover el motor de su guagua Subaru Outback y repararlo, pero que, según denunció, nunca completó el trabajo.

Según informó la Policía, la querella de fraude fue reportada a las 12:19 de la tarde de hoy por la residente de la urbanización Vistamar Bahía, en Carolina. La mujer indicó que el pasado 7 de agosto llegó a un acuerdo verbal con el individuo, que no fue identificado, para realizar la labor.

De acuerdo con la perjudicada, el hombre le indicó que tardaría una semana en completar la remoción y reparación del motor de su vehículo. Sin embargo, transcurrido el término acordado, la mujer intentó comunicarse en varias ocasiones con el hombre, pero no logró contactarlo, por lo que alegó sentirse estafada y timada.

El agente Javián Pérez, del Precinto de Carolina Norte y Oeste, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al personal del CIC de Carolina para que continúe con la investigación.