Un hombre fue asesinado en la madrugada del lunes en Morovis, informó la Policía.

Según el informe policiaco, fue a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 que se reportó un herido de bala, en la barriada Ensanche, calle Ruiz Belvis, en el pueblo de Morovis esta madrugada.

De manera preliminar, se informó que una mujer fue la que realizó varios disparos contra un individuo, identificado como Pedro Cruz Santiago, alias “Pito”, de 44 años y residente del pueblo de Morovis.

Cruz Santiago fue transportado a una Institución Hospitalaria del área y mientras era transportado falleció. El hombre poseía expediente criminal por sustancias controladas.

La sospechosa de los hechos se encuentra detenida en la celda del Distrito de Morovis. No se informó de la relación entre ambos.

La investigación la realizó el agente Elías Cartagena Román, adscrito al Distrito de Morovis y continúa con el agente Edwin Calderón Torres, adscrito a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, bajo la supervisión del sargento José Rodríguez Rosario, en unión al fiscal de turno, de la fiscalía de Arecibo.