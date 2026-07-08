Una mujer de 48 años radicó ayer una querella por fraude y estafa a través de la red social TikTok, tras pagar por un trabajo de brujería.

Según alegó la querellante, contactó por redes sociales a una persona a quien ella le hizo la solicitud y pagó de entrada $500 a través de la compañía Trans Union.

Posteriormente, procedió a enviar $4,000 más, también mediante dicha agencia y le continuaron solicitando dinero.

La ciudadana les había dado su dirección residencial a los estafadores, quienes, al negarse a transferirles más dinero empezaron a enviarle mensajes de amenaza.

La perjudicada se sintió intimidada por esta situación y teme por su seguridad tras lo ocurrido, por lo que radicó la querella.

La agente Elizabeth Orta, del precinto policiaco de Caimito, investigó inicialmente el caso y lo refirió al personal del CIC de San Juan.