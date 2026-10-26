Luz E. López Morales, la mujer de 45 años que recibió una herida de bala en la cabeza esta madrugada por parte de su expareja en Santa Isabel, continuaba en condición crítica por lo que fue llevada al Centro Médico, en Río Piedras.

Los hechos violentos, que culminaron con dos muertes, ocurrieron este lunes en la finca Agroveg, situada en el sector Los Molinos, en el municipio sureño.

De acuerdo con la investigación preliminar, el trágico suceso se reportó a las 5:50 a.m. cuando José Luis Arriaga Vargas, de 40 años, quien trabaja en otra finca, llegó al lugar donde labora su expareja y la observó conversando con un empleado en una estructura.

PUBLICIDAD

Se alega que Arriaga Vargas le disparó a la fémina con quien mantuvo una relación de 17 años, en la que no procrearon hijos.

Al caer desplomada, Arriaga Vargas le dio un tiro en una pierna a Edward “Papo” Cruz Torres, de 61 años, a quien persiguió hasta rematarlo.

Acto seguido, el agresor, se privó de la vida con el arma de fuego para la cual poseía licencia de portación.

La pareja llevaba seis días de separada.

De inmediato se activó el protocolo de feminicidio, reveló el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el inspector Daniel Justiniano.

Familiares de Cruz Torres les comentaron a reporteros en la escena que este había recibido amenazas de parte agresor.

No obstante, el inspector Justiniano indicó que la Policía no tiene registrada ninguna querella de amenaza u orden de protección entre las partes.

La investigación está a cargo de los agentes Carlos Cabán Cordero, de la División de Homicidios del CIC de Ponce y la agente Arleen Rosario, de la División de Violencia Doméstica, y la fiscal Tasha Cruz.