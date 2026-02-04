Una ciudadana fue agredida anoche en la calle Del Carmen, en Santurce, por tres asaltantes para despojarla de dinero en efectivo, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar ofrecida por la querellante, tres estadounidenses la agredieron físicamente, lanzándola al suelo y ocasionándole heridas en la muñeca izquierda, la cadera derecha y la rodilla izquierda.

Los agresores se apropiaron ilegalmente de $140 y una cadena en oro.

La perjudicada buscó ayuda en una gasolinera aledaña donde llamaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 11:22 p.m. de ayer, martes.

Los paramédicos que llegaron a la escena la transportaron a una sala de emergencia.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de San Juan.