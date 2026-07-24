Una mujer fue agredida esta madrugada en la calle José De Diego frente al negocio La Candela, en Mayagüez, según informó la oficina de prensa de la Policía.

El incidente se reportó a las 4:16 a.m. de hoy, viernes, por hechos ocurridos en circunstancias que primero fueron investigadas por policías municipales de Mayagüez.

De acuerdo con la investigación preliminar del policía municipal José Ortiz, la perjudicada identificada como, Claudia Marie Pagan Vale de 22 años, alegó que fue agredida en la parte posterior de la cabeza a eso de la 1:50 de la madrugada frente al negocio.

No se reveló quién la golpeó ni el motivo.

La joven fue trasladada a un hospital cercano donde recibió atención médica. Se desconoce al momento su condición.

El caso se referió a la División de Agresiones del CIC de Mayagüez.