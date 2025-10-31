Una mujer resultó con quemaduras esta mañana en una residencia de la urbanización Bosque de Las Flores, en Bayamón, cuando la secadora estalló.

Según información preliminar, a las 7:41 a.m. de hoy, viernes, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una explosión.

Al llegar los agentes encontraron a una mujer de 45 años con quemaduras, quien narró que mientras estaba usando una secadora de gas, luego de varios segundos de encenderla explotó.

Al lugar se personaron los paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios a la perjudicada la cual resultó con quemaduras en el rostro y la mano izquierda.

PUBLICIDAD

Esta se negó a ser transportada a un hospital.

Personal de la Oficina Municipal Manejo de Emergencias y del Negociado del Cuerpo Bomberos de Puerto Rico, quienes certificaron que en la casa hubo un posible escape de gas lo cual provocó el estallido.

Relacionado a estos hechos varias ventanas y puertas de la estructura resultaron con daños, que no han sido cuantificados.

Los agentes Jomar Rosado en conjunto del agente Johny López, investigaron los hechos.