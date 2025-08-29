Las autoridades se movilizaron al mediodía de hoy, viernes, a la barriada Obén, en Patillas donde se reportó la explosión de una estufa de las residencias.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, aclaró que solo una mujer de 33 años resultó con quemadura en el pecho, por lo que fue trasladada a una sala de emergencia.

Se desconoce la condición.

También se inició una pesquisa para establecer la causa del estallido.