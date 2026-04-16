Una mujer resultó herida durante un presunto incidente de violencia doméstica (Ley 54) reportado esta madrugada en el motel OK, ubicado en la carretera PR-1, en San Juan.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al cuartel de Caimito alertó a las autoridades sobre la situación ocurrida a eso de las 2:07 a.m.

La perjudicada sufrió una herida en la cabeza luego de presuntamente ser agredida con un objeto punzante en circunstancias que son investigadas por las autoridades. Esta fue transportada a un hospital cercano. Se desconoce su condición de salud.

En relación con estos hechos, un hombre fue puesto bajo custodia de la Uniformada.

Agentes del precinto de Caimito realizaron la investigación preliminar y el caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.