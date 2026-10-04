Una mujer fue agredida con un objeto contundente en diferentes partes del rostro durante la madrugada de hoy, en hechos ocurridos en la carretera PR-155, kilómetro 30.8, frente a la Panadería Del Centro, en el barrio El Gato, en Orocovis.

Según la información preliminar, la perjudicada alegó que mientras se encontraba en el lugar, alguien la agredió con un objeto contundente en diferentes partes del rostro.

La mujer fue transportada por familiares a un hospital del área, donde el médico de turno le tomó varios puntos de sutura.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Ángel Rivera, adscrito al Distrito de Orocovis, refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, que continuará con la investigación.