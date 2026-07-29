Una mujer resultó lesionada en medio de un robo ocurrido en horas de la mañana de hoy, miércoles, en la urbanización Ciudad Masso en San Lorenzo.

La oficina de prensa de la Policía, indicó que perjudicada, de 51 años, le narró a los investigadores que dos hombres vestidos con ropa negra y armados, uno con una pistola y otro con un arma blanca, la sorprendieron cuando abrió la puerta posterior de su hogar para salir a alimentar a sus perros.

Mediante intimidación y amenaza la despojaron de una cartera pequeña que no supo precisar lo que contenía e intentaron despojarla de dos teléfonos celulares, pero no lo lograron, según informó el agente Carlos Muñoz quien investigó la querella preliminarmente.

Uno de los delincuentes era delgado y alto y el otro de estatura baja.

La querellante recibió asistencia médica de paramédicos ya que en el forcejeo con los dos asaltantes sufrió laceraciones en un hombro y en una pierna. Su condición es estable.

El caso fue referido a la División de Robos del CIC de Caguas.