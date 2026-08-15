Una mujer de 31 años se estrelló en la madrugada de este sábado contra la verja de una residencia en Aibonito, quedando en condición de cuidado, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:13 a.m.en la carretera PR-725, kilómetro 1.6, del barrio Los Llanos, en Aibonito.

El informe policiaco detalla que “la conductora, Carla Michelle Torres Rodríguez, de 31 años y residente en el mencionado municipio, transitaba por la carretera PR-725 en un vehículo Toyota Eco, color gris claro, año 2014. Al llegar al kilómetro 1.6, lo hacia a una velocidad no segura. Por tal razón, perdió el control y dominio del volante, saliéndose de la vía de rodaje, dando lugar a que impactara con la parte frontal a una verja de concreto de una residencia ubicada en dicha dirección, resultando con heridas de carácter grave”.

La conductora fue transportada al hospital Menonita por los paramédicos Ortiz y Caratini. Fue atendida por el doctor Ángel Amadeo, quien diagnosticó múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo y fémur fracturado. Se ordenó su traslado al Centro Médico de Río Piedras. Su condición fue descrita como de cuidado.

El agente Melvin Alvarado Jiménez, adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Aibonito, y la fiscal Ámbar Ramos investigaron los hechos.