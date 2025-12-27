Una mujer sufrió quemaduras leves en momento en que encendía un horno en una panadería de Barranquitas, informó la Policía.

El incidente se registró ayer, viernes, a eso de las 5:39 a.m en la Panadería High Bakery, que ubica en la carretera PR-156.

El informe policiaco indica que “una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a las autoridades sobre un incidente desgraciado, donde se informaba, que una empleada de la Panadería High Bakery se disponía a encender el horno con el iniciador de fuego. Este se encendió y se apagó inmediatamente. No obstante, esta resultó afectada con quemadura leves”.

La mujer fue llevada al Hospital Salud Integral de la Montaña para ser atendida por el doctor de turno. Al lugar llegaron los bomberos, quienes inspeccionaron el lugar, y le recomendaron al dueño cerrar la panadería hasta que la compañía de gas inspeccione.

Se informó que la estructura no resultó con ningún daño.

El agente Rivera, adscrito al distrito de Barranquitas, investigó estos hechos, catalogados como “desgraciados”.