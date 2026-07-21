Una ciudadana radicó en la tarde de hoy una querella por fraude en la construcción, en Trujillo Alto, según informó la oficina de prensa de la Policía.

La querellante, de 46 años, narró que contrató a un hombre para realizar la construcción de un habitación en el área de la marquesina de la residencia, ubicada en la urbanización Interamericana Gardens, cuyo costo fue estimado en $7,700.

Como parte del contrato, la perjudicada efectuó varios pagos mediante cheques personales, y en diferentes fechas, completando $6,350.

El trabajador comenzó la labor, pero abandonó la obra sin concluirla.

La agente Arelis Rodríguez, del distrito de Trujillo Alto, investigó preliminarmente la querella y la refirió al personal de la División de Propiedad y Fraude del CIC de Carolina.