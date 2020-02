Una mujer se querelló a la Policía durante la tarde de ayer, domingo, luego de extraviar cuatro taquillas, valoradas en más de $300.00, para dos eventos musicales en el área de San Juan.

Según la querellante Migdalia Díaz Mendoza, se le perdieron dos taquillas para el musical “In the Heights”, valoradas en $200.00, y dos adicionales para el concierto sinfónico “Back to the 80’s”, valoradas en $113.74.

Díaz Mendoza realizó la querella en el Precinto 266 de Santurce.