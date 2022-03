En Puerto Rico, las mujeres están “al mando de las carreteras”.

Es que, desde enero pasado, se puso en función una iniciativa que va más allá de tener a los agentes en las vías públicas expidiendo boletos de tránsito. Se trata de un movimiento de sensibilización, ayuda comunitaria e impacto que estará a cargo de la primera escuadra de mujeres patrulleras del Negociado de la Policía, llamado “Mujeres al Mando de las Carreteras”.

El grupo está formado por 15 mujeres de distintas zonas del Negociado de Patrullas de Carreteras. Las participantes son las tenientes Rosa M. Sánchez Ortiz, Elizabeth Santiago García y Yolanda Acevedo Aquino. Además, forman parte la sargento Elizabeth Robles Monroig, así como las agentes Carmen L. Avilés Ortiz, Carolyn Álvarez Irizarry, Melody Mejía Bodden, Ashlee Y. De Jesús García, Leticia Rivera Alvarado, Nathalie R. López Colón, Samarie Rosario Zayas, Yamira Cruz Olivo, Kathiria Díaz Figueroa, Waleska García Colón y Carmen Díaz Rivera.

PUBLICIDAD

Su misión será hacer trabajo de impactos y contención en comunidades, huelgas y otros eventos multitudinarios, entre otras cosas.

“Se creó no tan solo para llevar a cabo intervenciones e impacto en las vías públicas, sino también para llevar un impacto social dentro del pueblo de Puerto Rico”, explicó la teniente primero Sánchez Ortiz, quien está a cargo de la escuadra.

El grupo también tendrá a cargo cambiar la percepción de una fuerza policial punitiva. Se enfocará en prevenir accidentes, en evitar el uso de fuerza excesiva, en ser guía y ejemplo para la comunidad.

Según explicó la agente Rivera Alvarado, quien fue reclutada del Negociado de Tránsito de Aibonito, “nosotras tenemos que dar a la sociedad un ejemplo, un ejemplo bonito, un ejemplo que le enseñe a la sociedad que no tan solo nosotras podemos ser madres, esposas, también somos policías. Complementamos la Ley 22 (La Ley de Vehículos y Tránsito), vamos a las carreteras, hacemos intervenciones y creamos, aparte de todo eso, conciencia, que es lo más importante que nosotros tenemos que demostrarle a un pueblo, que dentro de la seguridad también tiene que haber conciencia”.

Mujeres al poder

Además, con este grupo se busca visibilizar a la mujer, que tanta aportación ha realizado dentro del Negociado de la Policía.

“Crear conciencia que nosotras también podemos”, expuso la teniente Sánchez Ortiz.

En la actualidad, el Negociado tiene 11,556 policías. De este grupo, hay 1,697 mujeres, de las cuales dos son teniente coronel y seis son comandantes (los rangos más altos en la Policía).

PUBLICIDAD

“A veces somos una sola dentro de un grupo compuesto por hombres y, al ser la mayoría, son los (hombres) que más resaltan”, explicó la teniente segunda Santiago García.

“Entonces, ahora, que somos un grupo de mujeres, podemos demostrarles a todos, tanto a los hombres, como a nuestros jefes, que nosotras podemos trabajar igual que ellos. Pues, se ve el trabajo. Estas muchachas son tremendas”, añadió con entusiasmo.

Las policías que conforman “Mujeres al Mando de las Carreteras” trabajan en diversas divisiones del Negociado de Patrullas de Carreteras, donde en total hay 109 féminas. Allí dan la batalla rodeadas de hombres.

Por ejemplo, la agente Díaz Figueroa labora en la División Motorizada del área de San Juan, compuesta por once agentes y ella es la única mujer.

“Aparte de todo, yo me siento supersegura. Cada compañero me protege como parte de su familia”, indicó al dejar claro que “no porque sea la única fémina me siento discriminada ni nada por el estilo. Los compañeros siempre buscan la manera de trabajar en conjunto y protegiéndome”.

Sin embargo, expuso que le causa motivación ser parte de la escuadra, ya que tendrán el poder de demostrar la capacidad femenina.

“No por estar en una escuadra de mujeres significa que tengamos que cambiar la manera de trabajar. Es una virtud ser una mujer. La fuerza viene más de la positividad, verdad, siempre que tengamos el empeño de dar el todo por el todo para una mejor sociedad”, manifestó Díaz Figueroa.

16 Fotos El Negociado de la Policía cuenta con una escuadra de 15 patrulleras que, además de ser entes de ley y orden, se destacan por brindar servicios de ayuda comunitaria

Están activadas

La escuadra es activada en momentos especiales, “ya sea para una labor social, para un plan de intervenciones, para cualquier situación que amerite que haya más féminas que varones. Entonces, a cada director se le notifica y se les convoca”, explicó la teniente Santiago García.

PUBLICIDAD

La movilización de este grupo especial será una estratégica. Impactarían “ciertos lugares en específicos”, según detalló el capitán José Damián González Montañez, quien dirige el Negociado de Patrullas Carreteras.

Una de las principales consideraciones que se tendrán para activar el grupo de mujeres será el tipo de impacto comunitario que se desee tener. Es que el alto funcionario policiaco aceptó que “siempre que hay hombres, se puede decir que hay exceso de uso de fuerza, más querellas. La mujer policía es más serena, más prudente, más tranquila, conlleva menos querellas administrativas, conlleva menos querellas criminales. Eso es estratégico también dentro de la fuerza de la Policía”.

El funcionario defendió la iniciativa y rechazó que se pretenda segregar a las mujeres. Comentó, de hecho, que cada vez que se realizan grupos especiales de trabajo terminan siendo conformados por hombres, quienes representan la mayoría en la fuerza policiaca.

“Yo espero de ellas que esto sea una motivación para que esto suceda en otras unidades, entiéndase Drogas, Vicios, los CIC (Cuerpos de Investigaciones Criminales), que se puedan hacer grupos especializados para que el pueblo sienta esa conexión. Yo, al contrario, en vez de discriminar, yo lo veo como una manera de decir: ‘ustedes pueden hacer lo mismo que nosotros’. La Policía se ha tildado de machista. La Policía no es machista. La Policía le da la oportunidad a las mujeres para que trabajen y yo espero que esto sirva de inspiración a otras unidades de trabajo para que lo imiten, emulen y podamos hacer esos otros grupos de trabajo”, afirmó el capitán.

PUBLICIDAD

Entretanto, las agentes señalaron a Primera Hora que ahora que forman parte de este grupo especializado de mujeres no perciben una diferencia mayor que cuando laboran solo con hombres. Pero, les causa orgullo enfocarse en realizar un esfuerzo especial en ayudar a la comunidad.

“Es importante que las mujeres se involucren en el cuerpo de la seguridad porque las mujeres, como tal, por instinto, somos protectoras y, al intervenir, al velar por el pueblo, uno vela por su familia, uno vela por su gente y por su pueblo y uno, pues, se involucra orientando, ayudando y protegiendo a las demás personas”, precisó Mejía Bodden, quien lleva siete años en la Policía.

Añadió que “el ejemplo que yo quisiera dar estando en el escuadrón es que las mujeres podemos lograr muchas cosas. Las mujeres podemos, si no los proponemos, alcanzar grandes metas, grandes sueños, podemos cumplir muchas misiones en esta vida”.

Celebran su día

En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora se espera que la escuadra sea activada para ser la primera línea de contacto en la manifestación que se llevará en la zona de Hato Rey y que también impactará al Cuartel General de la Policía.

El grupo usará durante este mes un lazo violeta morado en el cuello y una mascarilla de igual color para dejarse notar. Es que el violeta morado es color representativo de este día.

El propósito es “llevar el mensaje de que nosotras, aparte de ser policías, somos seres humanos. Con orgullo somos mujeres, pero también nos caracteriza el orgullo de nosotras ser parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico”, explicó la jefa de la escuadra.