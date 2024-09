Personal de la División de Vehículos Hurtados de Arecibo inspeccionó ayer a cuatro talleres de mecánica en los barrios Membrillo y Abra Honda, en Camuy, los cuales operaban en violación de ley.

Los propietarios de los negocios intervenidos fueron orientados y multados por no tener al día los permisos requeridos por ley, entre ellas por no poseer licencia de técnico automotriz, no tener registro de entrada y salida de vehículos, almacenamiento de chatarras, entre otras violaciones.

Imagen de uno de los talleres de mecánica multados en Camuy. ( Suministrada Policía )

Se informó que se continuará con estos planes de trabajo para minimizar los problemas que denuncia la ciudadanía cuando solicitan servicios de esta índole.