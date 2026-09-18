Personal de la División de Vehículos Hurtados de Utuado inspeccionó y multó a varios talleres de mecánica clandestinos y lugares donde se acumulaban vehículos chatarra, como parte de los esfuerzos dirigidos a prevenir el hurto de vehículos y el mercado ilegal de piezas.

En Utuado y Adjuntas, los agentes inspeccionaron vehículos de motor y verificaron registros, patentes municipales, licencias de mecánico automotriz y permisos de operación en varios sectores.

Como resultado, se expidieron 12 denuncias, de las cuales cuatro son por infracciones al artículo 4.08 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, que establece la obligación de los dueños o encargados de talleres de llevar un registro oficial de los vehículos que reciben.

Tres multas por incumplimientos con el Código Municipal y cinco por otras causas.

“Exhortamos a los ciudadanos a continuar cooperando con las autoridades y a denunciar cualquier actividad sospechosa o taller ilegal llamando confidencialmente al (787) 343-2000 o directamente a la Comandancia de Utuado”, indicó el teniente Carlos Román Vega, director de la División de Vehículos Hurtados del Área de Utuado.