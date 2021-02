El Negociado de la Policía expidió durante la noche de ayer, jueves, 275 boletos por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico durante la actividad de competencias que concentró a decenas de motoras y vehículos todoterreno en la comunidad Cantera, en Santurce, mediante una convocatoria hecha a través de las redes sociales por El Rey Charlie.

El comandante de área de San Juan, el teniente coronel Samuel Luciano, indicó que la mayoría de las multas fueron expedidas por manejar estos vehículos sin autorización o licencia, por estar desprovistos del equipo de protección y cambios indebidos de carril, entre otras violaciones.

También se confiscaron cinco vehículos todoterreno, entre ellos uno valorado en $25,000 que fue abandonado por su conductor en los predios del residencial Luis Lloréns Torres, en Santurce, y dos motoras.

El grupo se mantuvo en Cantera realizando varias competencias y no llevó a cabo la tradicional corrida.

Luciano aseguró que no hubo accidentes ni otros incidentes que lamentar. Tampoco se efectuaron arrestos.

En la noche de ayer estuvimos en el evento del Rey Charlie dónde el ganador tenia que hacer el Wheelie mas lento en cierta distancia en pie. Arecibo y otros pueblos representando.🥇 #Wheelie #PuertoRico Posted by El combo que no se deja- El Chino. on Friday, February 19, 2021

“Se hizo un plan de trabajo de dirección de tránsito... La competencia se llevó a cabo dentro de la comunidad en un espacio pequeño, hubo competencias de ‘wheeleo’... no hubo competencias de voceteo, no se afectó el tránsito en las vías principales por su ubicación”, destacó el funcionario, al preguntarle si se intervino con personas por no guardar distanciamiento o estar sin mascarilla como es mandatorio para evitar contagios de COVID-19.

La actividad culminó pasadas las 10:00 p.m. y los agentes permanecieron hasta la medianoche para asegurarse de que no surgieran contratiempos.

Personal y recursos de la Policía Municipal de San Juan se unieron al plan de seguridad.

Las corridas de El Rey Charlie se destacaron durante las manifestaciones del verano del 2019 para exigir la salida del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.