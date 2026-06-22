Con el propósito de que las familias puedan disfrutar de forma segura una de las tradiciones de verano más populares en la Isla, el Municipio Autónomo de Carolina activó un amplio plan de seguridad para la celebración de la Noche de San Juan.

El operativo especial de prevención se extenderá desde las 8:00 de la mañana de mañana martes hasta las 8:00 de la mañana del miércoles con el fin de atender de manera especial la alta cantidad de residentes y visitantes que se darán cita en las playas de Carolina.

El alcalde José Carlos Aponte informó en un comunicado de prensa que se integrarán todos los componentes de la Gerencia de Seguridad incluyendo el destaque especial de unidades marítimas para mantener una presencia constante antes, durante y después de la tradicional celebración tanto en la zona marítimo terrestre como en las calles de la zona turística de Isla Verde.

PUBLICIDAD

Más de un centenar de efectivos municipales estarán distribuidos estratégicamente a lo largo de la costa carolinense, incluyendo personal para el control del tránsito, el patrullaje preventivo y la vigilancia marítima.

Se identificó los siete principales pasillos de entrada a las playas de Isla Verde y la PR-187 como puntos críticos de vigilancia y la atención prioritaria en el Balneario de Carolina, la Playa El Alambique y la Avenida Isla Verde.

La Policía Municipal de Carolina encabeza un plan de seguridad que se activó para la celebración de la tradicional Noche de San Juan. ( Suministrada )

El Balneario de Carolina abrirá sus puertas al público desde las 8:00 de la mañana del martes, 23 de junio hasta las 1:00 de la madrugada del miércoles 24. Las estrategias especiales de seguridad se extenderán hasta concluido el fin de semana.

“Nuestro objetivo es que las familias puedan disfrutar con tranquilidad, sabiendo que contamos con un componente de seguridad preparado para responder a cualquier situación y velar por el bienestar de todos los que visitan nuestras playas. Gracias a Dios el sector de Isla Verde cuenta ya con el servicio de agua, pero estamos haciendo un llamado a los residentes y visitantes a tener prudencia en el uso de este recurso”, expresó el alcalde.

Cuatro unidades remoto de monitoreo mediante el sistema de cámaras de seguridad estarán destacadas en distintos puntos de la costa, mientras que una unidad móvil de la Policía Municipal operará desde la calle Tartak.

De igual forma, el Centro de Mando Móvil permanecerá ubicado dentro de las instalaciones del Balneario de Carolina para coordinar en tiempo real las operaciones de seguridad y respuesta a emergencias.

PUBLICIDAD

El plan de vigilancia incluirá patrullaje terrestre y marítimo mediante patrullas, motoras, bicicletas, vehículos todo terreno, embarcaciones y motoras acuáticas, fortaleciendo la capacidad de respuesta en las áreas de mayor concentración de visitantes.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias también estará desplegado en el balneario para apoyar el operativo de seguridad ubicando torres de iluminación, unidades de rescate, un camión cisterna y un camión de rescate pesado entre otros recursos. También, habrá unidades del cuerpo de Bomberos Municipales de Carolina presentes ante cualquier eventualidad.

Según dicta el Código de Orden Público del Municipio de Carolina, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas en las vías públicas de la ciudad ni se permiten botellas de cristal en el balneario.

La venta y el expendio de bebidas alcohólicas debe concluir a las 12:00 de la medianoche.

“Queremos que todos disfruten de esta tradición con responsabilidad y sentido común. Por eso, además del componente de seguridad, estaremos orientando a los visitantes sobre la importancia del consumo responsable de alcohol, la seguridad dentro y fuera del agua, la supervisión constante de los menores y el cumplimiento de las normas establecidas, incluyendo la prohibición de envases de cristal en las áreas de playa.”, concluyó Aponte.