El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, informó que durante la mañana de hoy se llevó a cabo un operativo interagencial en el negocio “D’Girls Gentlemen Club”, ubicado en el #1210 de la calle Wilson, primera planta, en Santurce, para garantizar el cumplimiento de la permisología y el Código de Orden Público en San Juan.

“El cumplimiento de la ley no es negociable. Estas intervenciones buscan proteger la seguridad de nuestros ciudadanos, asegurar condiciones justas para los comerciantes que cumplen con la ley y mantener el orden público en nuestras comunidades. Continuaremos fiscalizando de manera responsable y firme”, expresó Romero Lugo, en un comunicado de prensa.

Como resultado de la inspección, el Departamento de Hacienda impuso multas que ascienden a $6,000 por las siguientes violaciones: no contar con la rotulación requerida por ley, lo que conllevó una multa de $1,000, y la posesión de bebidas alcohólicas no identificadas, con una multa de $5,000.

Además, personal de Rentas Internas procedió con la ocupación de tabaco y bebidas alcohólicas encontradas en el establecimiento durante la intervención.

“Este operativo forma parte de un plan de trabajo continuo para fiscalizar negocios que no cumplen con la ley. Nuestro compromiso es claro, garantizar el orden público, velar por la seguridad de nuestros residentes y visitantes, y asegurar que todos los comercios operen bajo las mismas reglas”, expresó Jackson.

El comisionado municipal reiteró que este tipo de intervenciones continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia preventiva y de fiscalización dirigida a proteger el bienestar de la ciudadanía y mantener el orden en la ciudad capital.

El operativo fue dirigido por el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez, y contó con la participación de la Policía Municipal, la Policía Estatal, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan.

En el pasado han surgido quejas sobre el negocio por varios incidentes de violencia, incluyendo asesinatos ocurridos en o cerca del local en Santurce, con condenas ya emitidas en algunos casos de asesinato, y quejas sobre problemas de seguridad y orden público.