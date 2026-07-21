El Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales se encuentra diligenciando órdenes de allanamiento en varios municipios de la Isla por trasiego de armas y de sustancias controladas.

El coronel Carlos Cruz, director del Negociado, adelantó que al presente se han ocupado dos rifles, dos pistolas, municiones y una cantidad determinada de sustancias controladas, en la zona metropolitana, en Toa Baja y Canóvanas.

Las intervenciones de esta madrugada se han concentrado en el residencial Monte Hatillo, en Río Piedras, donde los agentes del Negociado de Inteligencia y Arresto han intervenido con diez personas.

Otras cinco personas han sido arrestadas durante el diligenciamiento de otras órdenes. Al presente, no se ha informado si los arrestados tienen antecedentes penales o están vinculados con incidentes de violencia.