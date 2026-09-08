Una bebé de un año y cinco meses resultó herida de gravedad en un accidente de tránsito reportado esta mañana en la carretera PR-185, al lado de una fábrica, en Juncos, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:12 a.m. de hoy, martes, cuando según el relato de la conductora y madre de la pequeña, se le explotó un neumático lo que provocó que patinara por el pavimento mojado e impactara un árbol a orillas de la carretera.

La menor fue trasladada al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es de cuidado.

La conductora de una guagua Dodge Durango color vino, de 27 años, resultó con traumas en diferentes partes del cuerpo.

La División de Patrullas de Carreteras de Caguas investiga los hechos.