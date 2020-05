Una menor de ocho años falleció esta noche en medio de un tiroteo registrado en el barrio Espino de Añasco.

Según detalló “Telenoticias” (Telemundo), madre e hija se encontraban a eso de las 8:00 p.m. observando varios “four-tracks” en la carretera 109, cuando un vehículo tipo Van se acercó y les disparó.

La menor, identificada como Roselyn Rodríguez Henriquez, recibió dos disparos en la cabeza y fue llevada al hospital San Antonio de Mayagüez, donde fue declarada muerte. Mientras, la madre, identificada como Yesenia Henriquez, de 31 años, fue transportada al Centro Médico de Mayagüez donde posteriormente murió.

Al momento, se desconoce el motivo del crimen.

“Sumamente consternado” el alcalde

Jorge Estévez Martínez, alcalde de Añasco, expresó esta noche mediante declaraciones escritas estar consternado con la noticia.

“Con mucho pesar he recibido la triste noticia del fallecimiento de una joven madre y su hija de 8 años en el barrio Espino del municipio que me honro en dirigir. Al igual que los residentes de mi pueblo, me siento sumamente consternado con lo sucedido. Nunca había ocurrido semejante tragedia en nuestro municipio. Me uno a la pena que embarga a sus familiares y confío que las autoridades puedan esclarecer este lamentable suceso a la mayor brevedad posible”, manifestó Estévez Martínez.