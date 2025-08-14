Una niña resultó herida esta mañana tras ser golpeada por un cable frente a la escuela José de Diego, localizada en la carretera PR-917 del barrio Montones III, en Las Piedras.

Según el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico, la estudiante de 7 años caminaba por el área cuando una trenza de un poste eléctrico, localizado frente al plantel escolar, se desprendió y la impactó en la cabeza y la espalda.

La menor fue transportada a un hospital donde su condición fue descrita como estable.

El policía municipal Ediel Lugo se hizo cargo de la investigación.