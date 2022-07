Una niña de ocho años resultó herida con lo que aparenta ser un perdigón mientras jugaba en el patio de la residencia de su abuela, localizado en la carretera PR-568 del barrio Alturas, en Orocovis.

Según el Negociado de la Policía, la querella se recibió a las 8:20 p.m. de ayer, jueves, cuando la menor fue transportada por su progenitora a la sala de emergencias del hospital SIM, en Orocovis, con una herida en el glúteo derecho y alojada en el muslo. En la institución se le tomaron radiografías.

No obstante, los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles, pero no se indicaron las razones por las que no fue llevada antes a recibir asistencia médica.

La menor fue referida al Centro Médico en Río Piedras.

El agente Alfredo Colón, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito junto a una trabajadora social del Departamento de la Familia llevan a cabo las pesquisas de rigor.