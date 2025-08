Cuando se está al cuidado de niños, en un segundo puede ocurrir una desgracia, por tal razón nunca debe dejarse solo dentro de un vehículo -ni encendido ni apagado-, advirtió la secretaria del Departamento de la Familia (DF) Suzanne Roig Fuertes.

La funcionaria destacó la importancia de la educación y prevención a raíz de los dos casos de menores sin supervisión de un adulto, reportados en los pasados días, uno de los cuales causó la muerte de un bebé.

“Se constituye una negligencia. Ningún menor debe estar solo en ningún lugar. Los niños pequeños deben estar al cuidado de un adulto, una persona responsable. Ambos casos, dentro del maltrato, caen dentro de la modalidad de negligencia, donde en uno de los casos hubo una ciudadanía que alertó y se pudo atender la situación, evitando cualquier daño físico e incluso la muerte. En el otro caso, tristemente, nos enteramos tarde de lo que había ocurrido”, expresó la Roig Fuertes a Primera Hora.

Ocupan vehículo en Trujillo Alto

El incidente más reciente ocurrió este lunes, cuando Samuel Sánchez Colón, de 32 años, quien siempre cuidaba a sus cuatro hijos durante el día mientras su esposa trabajaba, ya que laboraba de noche como chofer de una compañía de transporte privado, olvidó al más pequeño de solo 10 meses de nacido en el interior de su guagua al llegar a su residencia, a eso de las 2:30 p.m., en la urbanización Villas de Trujillo Alto, en ese municipio.

Los agentes a cargo de la pesquisa adscritos a las divisiones de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores y de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, analizan los vídeos de las cámaras de seguridad de la residencia y de la oficina gubernamental a la que dijo acudió a una cita junto a los cuatro niños de 14, 12, 2 años y el infante.

No fue hasta las 5:10 p.m., cuando su esposa lo llamó, que se percató que lo dejó dentro de del vehículo Mitsubishi Outlander color blanco. El bebé, identificado como Jeziel Sánchez Montes, fue declarado sin signos vitales a las 6:16 p.m. por el médico de turno en el NeoMed Center en Trujillo Alto.

Posteriormente, el vehículo fue ocupado para fines periciales.

Mientras, el DF asumió la custodia de emergencia de los demás menores y los dejó al cuidado de familiares.

Una vez concluyan las investigaciones y se recopile toda la evidencia, que incluye los resultados de la autopsia, el caso se consultará con la fiscalía para que determine si se procedería con la radicación de algún cargo.

De acuerdo con la página WWW.KidsAndCars.org desde el 1990 al presente en Estados Unidos han muerto 1,149 niños al ser olvidados en los carros. El 100% de los casos se pudo prevenir.

En el caso de Puerto Rico, la Policía no suministró las estadísticas de estas incidencias en la Isla, ni Familia tiene estadísticas.

Volverán a citar a madre en caso de Río Piedras

El primer incidente ocurrió el sábado, 2 de agosto, a las 2:43 p.m., mientras el agente Juan González, adscrito al precinto de Caimito se disponía a expedir una multa por estacionamiento a una guagua Mitsubishi Outlander color gris, la cual estaba en contra del tránsito frente a la tienda Marshalls.

En ese momento, observó que la guagua, que estaba cerrada al igual que los cristales y apagada, tenía a una niña de dos años en su interior.

Un ciudadano se acercó a ayudar y, con una pesa, rompió el cristal posterior y así abrieron la puerta y la sacaron.

El ciudadano resultó con heridas en ambas manos y fue trasladado a un hospital.

A eso de las 2:55 p.m., la madre de la niña, identificada como Angelyna Reyes, de 28 años, llegó y le explicó al policía que se detuvo a recoger una orden en Starbucks, ya que trabaja en la entrega de alimentos para la empresa Uber Eats.

Agregó que es madre soltera y que ese es su sustento al igual que lo que gana por cuidar pacientes en sus hogares.

Según el informe de novedades, indicó que tomó la decisión de dejar a la menor sin el aire acondicionado encendido ya que “el día estaba fresco” y apagó la guagua porque no quería llamar la atención.

Ayer Reyes no pudo comparecer a su citación con los investigadores, pues según el licenciado Jorge Gordon, su representante legal, se encuentra descompensada de salud bajo tratamiento médico.

La mujer estaba citada a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de San Juan para ser entrevistada con relación a los sucesos. Una vez se estabilice y esté en condiciones de asistir, se le notificará la nueva fecha.

La información fue confirmada por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los paramédicos de Emergencias Médicas examinaron a la menor e indicaron que se encontraba en condición estable. No obstante, fue transportada a una institución hospitalaria para evaluación médica, como lo establece el protocolo del DF.

La agencia asumió la custodia de emergencia y la dejó bajo el cuidado de un familiar, mientras continúa la investigación.

“En el caso del centro comercial es una mujer de familia que está, probablemente, con su niña porque tiene que trabajar. Estas cosas ocurren en el diario de muchas familias donde tenemos que andar con nuestros niños, hacer nuestras diligencias o hacer nuestras distintas actividades y eso exige un gran reto, es parte de poder asumir ese reto y poderlo sobrellevar”, comentó la secretaria del DF.

En ninguno de los casos las familias tenían antecedentes con la agencia. Ambos se encuentran bajo investigación.

Alerta, observar y conocer

Roig Fuertes recomendó a los padres estar siempre alertas, tener visibilidad de los menores y saber qué están haciendo.

También aconsejó que se coloque el asiento protector detrás del asiento del pasajero, porque de esta manera tiene visibilidad del menor; que se quiten un zapato, coloquen la cartera o un documento, aquello que necesite cuando se vaya a bajar del vehículo para asegurarse de verlo.

“Muchas veces el celular está conectado al vehículo, así que no lo necesitamos y guiando, ciertamente, no lo vamos a necesitar, así que puede ser ese algo que nosotros vamos a necesitar cuando nos bajemos. Ponerlo al lado del niño y el asiento protector de manera que nos obligue a mirar hacia atrás, a ver qué está pasando”, abundó.

Otra opción sería colocar un objeto del menor frente a ellos para que en caso de que se quede dormido lo recuerde; debe esperar que el pequeño despierte, se alimente, termine de hacer sus necesidades, no importa las circunstancias, antes de bajarse. Si esta es la situación, puede estacionarse hasta que estén listos.

“Si un carro cerrado es sumamente caliente para un adulto, para un niño tiene implicaciones mucho más severas para su salud y llevarlo, como hemos visto, hasta la muerte”, subrayó Roig Fuertes.

El uso de la tecnología, tan presente en nuestro diario vivir es otra herramienta de mucha utilidad para recordar mediante sistemas de alarmas o sonidos infantiles o dispositivos, que avisen que el menor está en el vehículo.

Los recordatorios bien sean del cuido, cuando el menor no es llevado sin aviso, de familiares, de uno de los padres, abuelos o amistades, es imprescindible.

El padre, madre o encargado debe ser la última persona en bajarse y revisar el interior del carro al igual que cuando se montan.

Puede intentar juegos si son varios menores para que sean ellos quienes sirvan de voz de alerta si falta uno.

Al preguntarle si hace falta legislar, respondió que lo que se necesita educación, para establecer una rutina que les ayude a automatizarse, como los patrones de sueño, cambio de pañal o la hora del baño.

“Yo creo que es más educación y orientación. ¿Cuántas veces no vamos en nuestro auto y llegamos a nuestro destino y nos preguntamos cómo llegué aquí?, a veces nos asustamos cuando nos ocurre. Muchas veces pasa cuando no es parte de nuestra rutina y no estamos acostumbrados o hay que ver las preocupaciones, la carga emocional que pueda estar teniendo un padre o una madre”, agregó.

En caso de que se sienta agobiado es importante tener a alguien de apoyo o utilizar las ayudas disponibles como la línea PAS al 1-800-981-0023 Ext· 988 VRS: 787-615-4112.

El DF tiene la línea de orientación a través del (787) 977-8022 que es para brindar ayuda y no para juzgarle a través de los teléfonos (787) 977-8022 y el 1-888-359-7777 y la escuela de padres a la que pueden acudir voluntariamente.

En caso de que usted vea a un niño encerrado en un vehículo llame al Sistema de Emergencias 9-1-1 y busque a la seguridad privada del lugar.