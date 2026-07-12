Niño de 2 años resulta herido tras caer de una motora en Ponce
La Policía está investigando.
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Un niño de apenas dos años sufrió heridas luego de caer de una motora en el residencial Dr. Pila, en Ponce, en un incidente reportado durante la noche de ayer, sábado, que es investigado por agentes de la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar suministrada por las autoridades, una llamada al Precinto Ponce Este alertó a la uniformada sobre la situación. Al llegar los agentes al lugar, encontraron que el menor había sufrido una caída de una motora, en circunstancias que permanecen bajo investigación.
El niño fue transportado por su madre a una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno le tomó cuatro puntos de sutura. Su condición fue descrita como estable.
Como parte del protocolo, el caso fue referido al Departamento de la Familia, para continuar con la investigación correspondiente.