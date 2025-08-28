La jueza Yazdel A. Ramos Colón, del Tribunal de San Juan, determinó este jueves, no causa para juicio por un cargo de maltrato de menores, a la productora de espectáculos Leydi Guzmán Lorenzo, de 53 años, conocida por su personaje de Lady Mágica, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

De acuerdo con la investigación de la agente Lourdes Santiago, los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de febrero en el Distrito T Mobile mientras la menor se encontraba junto a su padre el productor César Sainz Rodríguez en el concierto de la cantante Natalia Jiménez, cuando surgió el supuesto incidente.

El padre de la menor alegó, en ese momento, que en plena plazoleta fue agredida en el rostro por la progenitora.

El Ministerio Público podría acudir en alzada si así lo decide.

La productora llegó a quedar en libertad al prestar la fianza de $10,000 y se le colocó un grillete electrónico. También se expidió una orden de protección.

El 23 de mayo El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por el delito de maltrato de menores y se encontraba en libertad bajo fianza.