El juez Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne, del Tribunal de San Juan, determinó no causa para juicio por un cargo de maltrato a persona de edad avanzada, a Ariel A. Torres Meléndez de 55 años y vecino de Guayama, confirmó la oficina de Prensa de la Administración de Tribunales.

La vista preliminar en alzada se pautó para el 15 de septiembre a las 2:00 p.m.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo, en las oficinas de TeleOnce en el Paseo Caribe, en San Juan, a eso de las 6:35 de la mañana, donde se alega que Torres Meléndez, quien es presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), agredió al instructor de armas de fuego de la compañía Capitol, Ángel Muñoz Gómez, de 65 años, por comentarios que hizo en su programa.

El agente Esdras Plaza Díaz, supervisado por el sargento Martín Ríos Morales, investigó la querella.

La vista preliminar en alzada se pautó para el 15 de septiembre a las 2:00 p.m.