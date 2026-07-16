El juez Daniel López González, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó esta tarde no causa para juicio durante la vista preliminar en alzada contra el canastero de los Cangrejeros de Santurce, Walter Wallace Hodge Muñoz, por un presunto incidente de violencia doméstica, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

El miércoles, 8 de julio, la jueza Ingrid Caro Cobb, del Tribunal de Caguas, también emitió la misma decisión por violación al artículo 3.1 (maltrato) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La querellante, que está en planes de divorcio con el deportista prestó su testimonio en sala durante la tarde de hoy, jueves.

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Al inicio de la vista preliminar en alzada, ayer, miércoles, el abogado de defensa Eduardo Ortiz Declet, expuso que la planilla informativa preparada por la agente investigadora del caso no contenía las alegaciones de la presunta perjudicada en las que aseveró que Hodge le envió mensajes mediante una aplicación de mensajería y la llamó para decirle palabras soeces.

Los hechos se remontan al pasado 16 de junio cuando fue arrestado por un presunto incidente con su pareja en su residencia ubicada en la urbanización Ciudad Jardín en Gurabo, por proferir palabras soeces y amenazar con la publicación de fotos íntimas.

Tras los hechos, la mujer acudió al Distrito de Caguas a presentar la querella. Allí, la agente Olivet Esteras de la División de Violencia Doméstica de Caguas junto al fiscal Pedro Mateo Casado investigaron el caso.

Una orden de protección cobija a la mujer.

De esta manera el caso queda desestimado.