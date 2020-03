El empresario Ernesto DiGregorio fue declarado no culpable en el tribunal federal por un presunto fraude por la venta en diciembre de 2016 al gobierno de Puerto Rico de un helicóptero que el Departamento de Salud utilizaría como ambulancia aérea.

El veredicto de no culpabilidad fue unánime. La fiscalía federal había anunciado 14 testigos como parte del desfile de prueba en el juicio que se celebraría ante el juez Gustavo Gelpí.

La fiscalía aseguraba que DiGregorio, expresidente de la empresa Ecolift, vendió un helicóptero para que funcionara como ambulancia aérea cuando la unidad no podía usarse para esos fines. La defensa del acusado planteaba que “DiGregorio no habría podido violar regulaciones de la FAA que no aplicaban a sus actos, y por tanto no habría podido cometer los crímenes federales que se le imputan”, se planteó en una moción de desestimación del año pasado.

El Departamento de Salud pagó $7,704,635 por el helicóptero y un equipo adicional que se le instaló para que pudiera funcionar como ambulancia aérea.