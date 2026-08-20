La jueza Yaritza Carrasquillo Aponte, del Tribunal de Humacao, determinó hoy que no es procesable, Eddie Mojica Peña, de 41 años, imputado por cargos de tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada mientras laboraba como cuidador en el hogar Casa Dorada, en el barrio Collores, de Las Piedras.

La Oficina de Prensa del Poder Judicial, informó que se señaló a otra vista de procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal para el 17 de septiembre.

La misma regula el procedimiento para evaluar y determinar la capacidad mental o funcional de un acusado. Si el tribunal tiene evidencia de que una persona no comprende el proceso legal ni puede ayudar en su defensa, se suspenden los señalamientos.

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En estos casos se le continuará brindando tratamiento médico para procurar su recuperación y se vuelve a examinar para rendir un informe al tribunal.

La agresión a la octogenaria fue descubierta el 11 de julio a las 4:28 p.m. en la planta baja del hogar de cuidado prolongado hasta donde arrastró a la paciente de 87 años, para realizar un presunto ritual para que “muriera en paz”.

Una vecina llamó a la Policía tras escuchar los gritos de la adulta mayor y observar al cuidador entrar en su propiedad. Acto seguido, comenzó a decir incoherencias y a tocar fuerte a su puerta, lo que ocasionó que temiera por su seguridad.

Al llegar los policías la encontraron tirada en el suelo a la octogenaria que es parcialmente ciega y padece de Alzheimer. Esta se suponía que debía estar encamada. Su condición es estable.

“Yo seguí instrucciones, como he seguido todo el tiempo. No quise matar a la residente, pues no la quise matar, porque asesino no soy”, expresó el cuidador en aquel momento a “Telenoticias”.

El hombre repitió que la encomienda para realizar lo que llamó un ritual se las dio la persona a la que relevó al llegar al turno.