Transcurrida una década del crimen de la adolescente Karla Michelle Negrón Vélez, víctima de una bala perdida, el tiempo no ha aliviado el dolor que siente en su corazón su padre, Carlos Negrón, quien desde su partida es parte integral de la campaña del Negociado de la Policía de Puerto Rico para evitar muertes durante estas festividades navideñas por disparos al aire.

Durante el día de hoy, como lo ha hecho en los pasados años, Carlos Negrón, estaba sentado en primera fila en la conferencia de prensa para anunciar la nueva campaña anual de No más balas al aire, que este año llevará el lema: Respeta y valora la vida.

“Ya van 10 años de la muerte de mi hija, parece que fue antier y eso no nos quita el dolor, al contrario, cada día es más fuerte, pero seguimos hacia adelante, seguimos en esta campaña de no más balas al aire junto a la Policía de Puerto Rico. La campaña de No más balas al aire, yo diría que es más de la ciudadanía”, sostuvo Negrón con la voz entrecortada, tras recordar que su vida vive en cinco personas a quienes donó sus órganos.

La adolescente de 15 años luchó por su vida durante 13 días tras recibir un impacto de bala la medianoche del 1 de enero del 2012.

Así mismo, proclamó entre lágrimas que, “Karla Michelle Negrón Vélez, fue y seguirá siendo la última víctima de una bala perdida, debajo del nombre de mi nena no queremos que exista ninguna víctima de una bala perdida y que ninguna familia permanezca en un hospital. No se cumplió el milagro de tener a mi nena físicamente, pero ese milagro vino por otro lado, hoy cinco personas son y seguirán siendo recipientes de mi nena”.

Durante el año pasado, 4 personas resultaron con heridas de carácter leve a consecuencia de esta práctica que solo trae dolor y luto a los puertorriqueños, dijo por su parte el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, durante una rueda de prensa en la que participó el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, entre otros asistentes.

Por su parte, el líder comunitario, Roberto “Papo Christian” Santoni, quien impulsó la iniciativa hace 19 años y quien recientemente estuvo hospitalizado, unió fuerzas para expresar con pasión la necesidad de que el pueblo se una en una sola voz para hacer un llamado contundente a que no se dispare al aire.

“A toda esa gente canalla que se atreven a disparar al aire, que exponen a ellos mismos, a su familia, a sus padres, a sus hijos, a sus animales...hace 19 años que durante la despedida de año todos se tenían que esconder porque las balas bajaban como lluvia de muerte para matarnos a todos, no había un lugar seguro. Al unirnos todos la Policía, los ciudadanos con un solo pueblo y una sola voz hemos logrado que en los pasados años no hubiera muerte. 11 años, Karla, la última y esperamos que eso continúe”, sostuvo, al advertir que también debe cesar el uso de pirotecnia.

López Figueroa, puntualizó que a pesar de que la reducción de muertes y heridos es significativa estos últimos años, espera desalentar esta práctica no solo durante esta época sino en cualquier día del año.

“Le hablo a aquellos jóvenes y jóvenes adultos y a aquellas personas vinculadas a actividades delictivas. Te pido yo, Antonio López Figueroa, comisionado del Negociado de la Policía y te pido a nombre de Puerto Rico, que no mates, que valores la vida porque Puerto Rico, somos todos y tenemos que seguir adelante con nuestra sociedad...no queremos ni una sola muerte más balas perdidas, sino que no queremos más asesinatos en Puerto Rico, son vidas que se pierden”, expresó durante su mensaje en el Cuartel General.

Disparar al aire es un delito que conlleva una pena fija de cinco años de prisión y hasta diez años con agravantes.

El cantante del género latino urbano, Harold Velázquez de 19 años, junto a la Banda de la Policía interpreta el tema: “X MI PR”, donde hace un llamado a cultivar los valores y a reflexionar sobre la violencia.

“Una canción que busca traer un mensaje de reflexión y conciencia para cada uno de los puertorriqueños y para las personas que la escuchen, para que nosotros continuemos adelante trabajando en pro de los valores y las cosas buenas que podamos disfrutar en nuestra isla. Créanme que me llena de mucha esperanza saber que aun contamos con muchísimos servidores que están trabajando por nuestro país en diferentes áreas”, observó el artista.

En el vídeo musical se alude a la campaña del campeón de boxeo Félix “Tito” Trinidad y sus triunfos, quien también estuvo presente durante la actividad y recordó su último combate hace 14 años. De hecho, Torres Ríos, resaltó el hecho de que la incidencia criminal disminuía los días que el país se unía para ver las peleas de “Tito” Trinidad”

Además, en la campaña se ha integrado un mensaje para desalentar el uso de la pirotecnia ilegal, integrando a otros sectores de la sociedad como lo son los niños con diversidad funcional, con trastorno del espectro autista, las personas de la tercera edad y los animales. “Hagamos historia no más víctimas por pirotecnia” es el lema.

Por primera ocasión se unieron a la convocatoria el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, SER de Puerto Rico y el Colegio de Médicos Veterinarios, representado por el Dr. Javier Rodríguez.

No Más Balas al Aire se desarrolla en virtud de la Ley 168 de 2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, la cual establece en el Artículo 7.04 que se debe realizar una campaña publicitaria educativa desde el 15 de noviembre al 7 de enero de todos los años.

De igual manera, a partir del 15 de noviembre, entra en vigor el segundo período del año en el cual será legal importar, vender y usar artefactos pirotécnicos de base terrestre, no aéreos, ni explosivos, según lo establece La Ley 83 del 25 de junio de1963, según enmendada, conocida como Ley de Pirotecnia de Puerto Rico.

Si usted posee información sobre cualquier persona que pretenda hacer uso de un arma de fuego para disparar al aire o que posea pirotecnia ilegal, puede comunicarse de inmediato a la línea confidencial (787) 343-2020.