Un nuevo grupo de empleados de empleados del municipio de Yauco testificaron en el tercer día de juicio federal contra el senador y exalcalde de ese municipio, Abel Nazario Quiñones, reforzando el caso de la fiscalía federal, que lo acusa de mentir al gobierno y violar un acuerdo que tenía con el Departamento del Trabajo federal para pagar las horas voluntarias que trabajaron un sinnúmero de empleados sin ser remunerados entre 2012 y 2014, práctica que se determinó era contraria a las leyes laborales.

Según ha transcendido por la evidencia mostrada en corte, Nazario, que para entonces era alcalde de Yauco, se habría valido de diferentes estrategias para hacer creer a empleados que el cheque que estaban recibiendo para pagarle por las horas voluntarias, según el acuerdo con el DT federal, era un pago por algún otro concepto, como salario por adelantado, y luego dejaban de emitir sus pagos de nómina regular, o cancelaban los cheques emitidos.

PUBLICIDAD

Al no saber que el cheque era por las horas voluntarias, los empleados asumían que estaban cobrando como de costumbre.

Más aún, todos los empleados que han testificado, incluyendo los tres que lo han hecho este jueves, aseguran que se les dio a firmar, sin oportunidad para leer y sin que nadie les explicara de qué se trataba, un documento conocido como WH-58, que era parte de las exigencias del acuerdo con el DT federal y que debía ser entregado a esa agencia con la firma del empleado y el empleador una vez se entregara el cheque. El documento explica las razones de ese pago, por las horas voluntarias no remuneradas, y además establece que no se puede tomar represalias contra el empleado.

Una de los testigos que testificó hoy, la joven no vidente Melanie González Feliciano, al igual que todos los demás, indicó que se le entregó el cheque del acuerdo, sin explicarle que era por ese concepto, y además firmó el documento WH-58 sin que se le leyera o explicara de qué se trataba. Su caso tiene la particularidad de que, contrario a los otros, la defensa no pudo traer la pregunta de si en algún momento se le había dicho que no leyeran el documento.

Según explicó la trabajadora del cuadro telefónico, cuando Nazario le entregó personalmente el cheque, le dijo “que era una nómina especial, que me estaba pagando por adelantado unas quincenas”.

Según los cargos presentados por la fiscalía federal, se alega que Nazario, cuando era alcalde de Yauco, mintió a sabiendas al Departamento de Trabajo federal e incumplió con un acuerdo al que habían llegado con el municipio para que le pagara a 177 empleados por horas trabajadas como “voluntarias” entre mediados de 2012 y mediados de 2014, que no se les habían remunerado, en violación a las leyes laborales vigentes.

En total, Nazario enfrenta 37 cargos, 30 por cada caso de empleado que habría resultado engañado y en consecuencia habría constituido un fraude y violación al acuerdo con el DT federal, y otros siete de fraude electrónico.