Dos robos cometidos por individuos vestidos de negro y armados fueron reportados durante la madrugada de hoy en los sectores de Playa Escambrón y Puerta de Tierra, en San Juan, informó la Policía Municipal.

El primer incidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada en Playa Escambrón, donde tres individuos vestidos de negro interceptaron a una persona.

Según el informe policial, dos de los asaltantes, mediante amenazas con un arma de fuego, despojaron a la víctima de dos cadenas de oro, una cartera negra y un teléfono celular iPhone 17 Pro Max, color azul.

El segundo robo se reportó a las 2:40 de la madrugada en la avenida Muñoz Rivera, frente a una gasolinera Mobil, en Puerta de Tierra. Allí, tres individuos enmascarados y vestidos de negro interceptaron a dos personas y, mediante amenazas e intimidación, les robaron un reloj Techno Marine, $8 en efectivo, una cartera con tarjetas de crédito, una licencia de armas, una identificación militar y otros $120.

Según los perjudicados, dos de los asaltantes portaban pistolas y huyeron a pie tras cometer los robos.

Los policías municipales Charles Pérez y Pablo Asencio realizaron las investigaciones preliminares. Ambos casos fueron referidos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.