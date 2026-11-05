Noche de terror: Asaltantes armados sorprenden a varias personas en San Juan
La División de Robos del CIC de San Juan investiga los hechos.
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Dos robos cometidos por individuos vestidos de negro y armados fueron reportados durante la madrugada de hoy en los sectores de Playa Escambrón y Puerta de Tierra, en San Juan, informó la Policía Municipal.
El primer incidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada en Playa Escambrón, donde tres individuos vestidos de negro interceptaron a una persona.
Según el informe policial, dos de los asaltantes, mediante amenazas con un arma de fuego, despojaron a la víctima de dos cadenas de oro, una cartera negra y un teléfono celular iPhone 17 Pro Max, color azul.
El segundo robo se reportó a las 2:40 de la madrugada en la avenida Muñoz Rivera, frente a una gasolinera Mobil, en Puerta de Tierra. Allí, tres individuos enmascarados y vestidos de negro interceptaron a dos personas y, mediante amenazas e intimidación, les robaron un reloj Techno Marine, $8 en efectivo, una cartera con tarjetas de crédito, una licencia de armas, una identificación militar y otros $120.
Según los perjudicados, dos de los asaltantes portaban pistolas y huyeron a pie tras cometer los robos.
Los policías municipales Charles Pérez y Pablo Asencio realizaron las investigaciones preliminares. Ambos casos fueron referidos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.