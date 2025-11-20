El chihuahua de bolsillo “Careta”, que fue hurtado durante un escalamiento ocurrido el lunes en el condominio Parque de San Patricio I, en Guaynabo, regresó anoche a los brazos de su dueña, quien había ofrecido una recompensa de $3,000 a cambio de que lo devolvieran.

La agradecida propietaria de “Careta” acudió a las redes sociales anoche para informar que “nos devolvieron el corazón”, con su foto debajo.

Según contó, la persona que lo entregó no quiso cobrar la recompensa que había ofrecido para recuperar a su mascota de 1 año, raza “Apple Head”, color blanco y crema y con un valor aproximado de $700.

“Un millón de gracias por su buen corazón”, termina la publicación".

De acuerdo a la querella, este lunes la mujer salió del apartamento a eso de las 7:30 p.m. y a su regreso alrededor de las 11:30 p.m. se percató que habían forzado un panel para lograr acceso al interior.

Se apropiaron de prendas incluyendo relojes de marca de hombre y mujer valorados en $135,000 y de dos cajas fuertes hurtaron $70,000 en efectivo.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.