Agentes adscritos al Precinto de Caimito, investigaron preliminarmente una querella de fraude y estafa, reportada en la tarde de ayer, domingo.

Según alegó la querellante, de 58 años, quien se presentó al precinto policiaco, a través de la red social Instagram contrató los servicios de lectura del tarot de la página Camino del Amor.

De acuerdo a la perjudicada, recibió instrucciones de cómo se realizarían los pagos mediante la aplicación de WhatsApp y luego, realizó varias transacciones por la aplicación de ATH Móvil por un total $952 para comenzar los trabajos espirituales.

Sin embargo, tras enviar el dinero, la mujer se percató que estaba siendo víctima de timo y procedió a dar alerta a las autoridades sobre lo sucedido.

La División de Delitos contra la Propiedad y Fraude del CIC de San Juan, tiene a cargo la pesquisa.